شركة الكهرباء: انقطاع خطوط الكهرباء "الإسرائيلية" بشكل مفاجئ

أعلنت شركة توزيع الكهرباء، اليوم الثلاثاء، عن انقطاع خطوط الكهرباء "الإسرائيلية" المغذية لقطاع غزة بشكل مفاجئ.

وأوضحت الشركة في بيان لها وصل "فلسطين اليوم" نسخة منه، أن الخطوط التي قُطعت هي (8،11) المغذيان لمحافظة خانيونس، و(7) المغذي لمحافظة الوسطي.

وبيّنت، أن قدرة كل خط من هذه الخطوط 12 ميجاوات، مشيرةً إلى أن النسبة المتوفرة من الكهرباء هي (84) ميجاوات فقط.

وأكدت، أن مستويات العجز كبيرة جدًا، لافتةً إلى أن الخطوط المصرية متعطلة منذ أكثر من ثلاثة أشهر، ومحطة التوليد متوقفة منذ قرابة شهر ونصف.

وقالت الشركة، إنها تواجه تحديات كبيرة وغير مسبوقة في هذه الأزمة خاصة وأن الطلب على الكهرباء يزداد ويتصاعد خلال شهر رمضان وخلال امتحانات الثانوية العامة.

وناشدت، كافة الأطراف بضرورة التحرك السريع لإنقاذ الوضع المتدهور في قطاع غزة وتوفير كمية كهرباء كافيه للمواطنين وللقطاعات الحيوية الضرورية.