القيادي حبيب: دماء الشهداء ستزهر حرية وكرامة ونصرا مؤزرا

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الشيخ خضر حبيب، أن دماء شهداء أبناء شعبنا التي تراق دفاعا عن الإسلام وفلسطين لن تذهب سدى.

وقال الشيخ حبيب، خلال حفل تأبين للشهيد حسين أبو عويضة، مساء الاثنين، بمنطقة التفاح، شرق مدينة غزة: "سيأتي اليوم الذي ستزهر فيه هذه الدماء حرية وكرامة ونصرا مؤزرا على بني صهيون".

وأضاف "أننا ماضون في طريقنا طريق الجهاد والمقاومة حتى تحقيق وعد الله لنا بالنصر المبين".

وأشار الشيخ حبيب إلى أنه رغم الاختلال في موازين القوى في مواجهة هذا الكيان الغاصب إلا أن النصر قادم بإذن الله، وهذا وعد الله لنا.

وتابع حبيب قائلاً: "بأننا ماضون على نهج الشهداء، ودربهم درب العزة والكرامة، وعدم الخضوع والاستسلام حتى لو على حجر ذبحنا".

ولفت إلى أن مسيرات العودة جاءت صرخة لتقول للعالم: كفى صمتا وتآمرا على قضيتنا.

وفي ختام الحفل كرمت قيادة حركة الجهاد الإسلامي عائلة الشهيد عويضة بدرع المحبة والوفاء.

يشار إلى أن الشهيد أبو عويضة أحد عناصر لجان سواعد الانتفاضة، وقد ارتقى إلى العلا شهيدا متأثرا بجراحه التي أصيب بها خلال مسيرة العودة