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الأسرى الإداريون يشرعون بإضراب عن الطعام الشهر المقبل

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 18:18 - 29 مايو 2018
وزير الاسرى عيسى قراقع وزير الاسرى عيسى قراقع
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 أعلن رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع أن الأسرى الإداريين سيبدأون الشهر المقبل الإضراب عن الطعام بشكل تدريجي ومنظم، إضافة إلى استمرارهم بمقاطعة محاكم الاحتلال.

وقال قراقع لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، اليوم الثلاثاء، إن وضع الأسير حسان التميمي الصحي قلق جدا ويتواجد الآن في العناية المكثفة بمستشفى "شعاري تسيديك"، بعد أن تدهورت حالته الصحية قبل يومين في سجن عوفر.

وأضاف انه تم تقديم التماس للإفراج عن الأسير التميمي قبل تدهور حالته الصحية، لكن المحكمة اتخذت قرار الافراج باليوم الذي نقل فيه إلى المستشفى.

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