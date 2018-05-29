إصابة 3 جنود إسرائيليين في قصف المقاومة للمستوطنات المحاذية لغزة

أطلقت المقاومة الفلسطينية رشقات صاروخية متتابعة، اليوم الثلاثاء، تجاه المستوطنات الإسرائيلية في محيط قطاع غزة، رداً على استهداف طائرات الاحتلال لمواقع المقاومة في قطاع غزة.

وأفادت مصادر عبرية بأن 3 جنود أصيبوا بجراح مختلفة جراء سقوط قذائف الهاون في مستوطنة "اشكول".

وذكر الموقع الالكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" أن عدة صواريخ أطلقت باتجاه مستوطنات شمال قطاع غزة وسقط بعضها في عسقلان وساحلها و"لخيش" شمال شرق، في حين تمكنت القبة من اعتراض صاروخين دون وقوع إصابات.

أما في شمال شرق القطاع، فقد أعلن عن اعتراض القبة الحديدية لصاروخين فوق مستوطنة "سديروت"، في حين سقطت بقايا الصواريخ داخل محيط مدرسة وسط المدينة، وفق الصحيفة.

ودوّت صفارات الإنذار المناطق المحاذية لجنوبي القطاع "أشكول" حيث سجل سقوط عدة صواريخ بمناطق مفتوحة واعتراض بعضها، بحسب زعم الاحتلال.

في السياق، دعا جيش الاحتلال الإسرائيلي المتواجدين على سواحل مستوطنة "زيكيم" شمالي القطاع إلى إخلائه فورًا لعدم وجود غرف آمنة في المكان، في الوقت الذي طالب فيه الجيش سكان الغلاف بوجه عام بالتواجد قريباً من الغرف والأماكن الآمنة.

وفي السياق، قال الجيش الإسرائيلي إن صواريخ جديدة سقطت بمستوطنات غلاف غزة وتم اعتراض أخرى وانقطاع الكهرباء عن مستوطنة "أشكول" جراء الصواريخ.

وكانت طائرات الاحتلال قصفت ظهر اليوم مواقع عسكرية لسرايا القدس بمدينة غزة ووسط القطاع وموقع "بدر" العسكري التابع لكتائب القسام غرب مدينة غزة بصاروخين، إضافة لموقع "الإدارة المدنية" شمال القطاع".