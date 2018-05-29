ألوية الناصر: المقاومة لا تضيع حق شعبها ودماء أبنائها

أكد ألوية الناصر صلاح الدين أن المقاومة الفلسطينية لا تضيع حق شعبها ودماء أبنائها.

وذكرت الألوية في بيان صحفي وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه، اليوم الأربعاء، العدو الصهيوني بصدى صوت صواريخ المقاومة التي دكت تل الربيع والقدس وغيرها.

وشددت الألوية في بيانها على أن أي حماقة يقدم عليها الاحتلال ستكون وبالاً عليه من حيث لا يتوقع.

وأضافت: "لن نسمح للعدو بالتفرد بأي فصيل لأن عقيدتنا واحدة وشعبنا واحد ومقاومتنا واحدة ودمنا واحد وعدونا واحد".

وتابعت: "لقد انتهى الزمن الذي تخطط فيه قيادة العدو متى وأين وكيف تبدأ المعركة وتنتهي، فالمعادلة تغيرت والزمن لا يعود للوراء فقد يملك العدو قرار البدء ولكنه لن يملك قرار الانتهاء".

وأوضحت أن على مجاهدي وقادة المقاومة الحذر والاستعداد والبقاء على الجهوزية التامة.

ودعت الألوية أبناء الشعب إلى تكثيف الدعاء في هذه الأيام المباركة للمجاهدين بأن يسدد الله رميهم ويصوب هدفهم ويقصم عدوهم.