سفن "كسر الحصار" تواصل إبحارها تجاه ميناء ليماسول في قبرص

تمكنت سفن "كسر الحصار" من تجاوز الـ11 أميال بحرية، ظهر اليوم الأربعاء، بعد انطلاقها من ميناء قطاع غزة في ساعات الصباح.

وذكر المشاركون في "قوافل الحرية" إن سفن سكر الحصار ستواصل إبحارها تجاه ميناء ليماسول في جزيرة قبرص.

وأكد المشاركون أن زوارق الاحتلال اقتربت بشكل كبير من السفن المشاركة في "قوافل الحرية".

وانطلقت أول رحلة بحرية من ميناء غزة إلى العالم بهدف كسر الحصار الإسرائيلي المستمر منذ 12 عاماً، وذلك بالتزامن مع الذكرى الثامنة لمجزرة سفينة مرمرة التركية التي ارتكبتها بحرية الاحتلال في المياه الإقليمية قبالة قطاع غزة في 29 مايو 2010، والتي أدت لاستشهاد عشرة متضامنين أتراك جاؤوا لرفع الحصار عن غزة.

وتحمل السفينة متنها حالات إنسانية من مرضى وطلاب وخريجين بحاجة للسفر للخارج لاستكمال علاجهم ودراستهم.

وتُعتبر هذه الرحلة الأولى من نوعها في كسر حصار غزة، وتقوم عليها الهيئة العليا لكسر الحصار عن غزة المنبثقة عن هيئة مسيرات العودة الكبرى، وذلك لكونها تكسر القالب التقليدي لكسر الحصار الذي يتمثل في تسيير سفن من العالم الخارجي نحو غزة.

وكانت الهيئة العليا لكسر الحصار عن غزة أكدت أن الرحلة تحمل معها "أحلام إنهاء الحصار والظلم لغزة وخروجها من عزلتها وإجبار الاحتلال على إنهاء معاناة 2 مليون إنسان، وتطبيقًا لكل معايير حقوق الإنسان التي تكفل حرية التنقل والسفر".