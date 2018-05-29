غزة: تعرض مدرسة لقصف الاحتلال أثناء تقديم امتحانات الثانوية العامة

قالت وزارة التربية والتعليم العالي إن مدرسة عبد الله بن رواحة الحكومية الواقعة شرق مدينة دير البلح قد تعرضت لشظايا قذائف نتيجة قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنطقة شرق المدينة.

وأوضحت الوزارة أن القصف والقذائف التي تعرضت لها المدرسة جاء بالتزامن مع تقديم الطلبة لامتحانات الثانوية العامة مما أدى إلى حدوث بعض التوتر لدى الطلبة لكن بحمد الله لم يصب أي طالب بأذى.

وأضافت أن لجنة متابعة الامتحانات الوزارية ولجنة الامتحانات بالمدرسة تابعت الأمر بشكل سريع واتخذت الإجراءات الكفيلة لضمان انتهاء الامتحانات بالشكل المطلوب.

واستنكرت الوزارة هذا القصف والعدوان الذي طال شعبنا بشكل عام ومدرسة عبد الله بن رواحة على وجه الخصوص، موضحة أن الاحتلال لا يتوانى عن استهداف وقصف المؤسسات التعليمية في انتهاك صارخ لكافة المواثيق والأعراف الدولية.

وطالبت الوزارة الجهات الدولية والمؤسسات الحقوقية باستنكار هذا الاعتداء ومعاقبة الاحتلال على جرائمه المتكررة تجاه شعبنا.