قصف المستوطنات .. "ضربة معلم" في المكان والزمان المناسبين

أكد الخبير العسكري اللواء واصف عريقات أنَّ "المقاومة استطاعت الرد بكل قوة على محاولات إسرائيل تثبيت وفرض قواعد اشتباكٍ جديدة".

وقال اللواء عريقات في تصريحٍ لـ"فلسطين اليوم": حاولت إسرائيل خلال الأشهر الماضية تثبيت قواعد اشتباك جديدة مع قطاع غزة مفادها ضرب المقاومة والاعتداء على القطاع دون ردٍ من قبل الأخيرة.

وأشار عريقات إلى أن رسالة قصف المقاومة للمستوطنات الإسرائيلية تتمثل في أنها لن تقبل بأن تفرض قوات الاحتلال قواعد اشتباك جديدة، وأنَّ المقاومة سيكون لها كلمة قوية عند كل جريمة إسرائيلية.

ولفت إلى أن فعاليات مسيرات العودة أزعجت المستوى الأمني والسياسي الإسرائيلي كثيراً الأمر الذي دعاهم لمحاولة تغيير قواعد الاشتباك مع قطاع غزة، وتسخين المناطق الحدودية، والعمل على عسكرة المسيرات، ليسهل السيطرة عليها.

وفي تقدير الرد الإسرائيلي، يرى الكاتب والمحلل السياسي حسن لافي أن تقدير موقف الرد الاسرائيلي لا يمكن فهمه الا من خلال المصلحة العليا في دولة الاحتلال، مشيراً إلى أنَّ المصلحة الأهم بالنسبة لـ"إسرائيل" ان لا تذهب لمواجهة مفتوحة مع غزة في ظل اقتراب اعلان الادارة الأمريكية لصفقة القرن والذي كل المؤشرات تقول أنها كتبت حسب الرغبة الإسرائيلية.

كما ويرى في تقديره للموقف "أن إسرائيل لن تذهب لمواجهة مفتوحة، بسبب قيامها بجهود ديبلوماسية كبيرة من أجل التخفيف من الاحتقان في غزة لسبب رئيسي أنها لا ترغب بالحرب كونها تدرك أن انسداد الأفق في غزة سينفجر بوجهها، بل اكثر من ذلك حذرت السلطة من التضييق على غزة في الآونة الأخيرة، لذا لن تحاول تفجير هذه المساعي خاصة ان الحلول كانت بعيدة عن مسؤولية دولة الاحتلال".

وتوقع لافي "أن تكون ردة الفعل الإسرائيلية مؤلمة ولكنها محدودة لا تكسر قواعد الاشتباك المعتادة بمعنى الحرص على عدم الانتقال إلى مربع الحرب المفتوحة، وستحرص للسعي لإجهاض مسيرات العودة من خلال محاولتها عسكرة المنطقة القريبة من الحدود كساحة اشتباك عسكري وليس اشتباك جماهيري".

وتمكنت المقاومة الفلسطينية، صباح اليوم الثلاثاء، من قصف مستوطنات ما يسمى "غلاف غزة" بعشرات من القذائف الصاروخية، رداً على الجرائم الإسرائيلية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني.