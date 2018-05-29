الطيران الحربي الإسرائيلي يستهدف موقعين لسرايا القدس وسط قطاع غزة

استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية ظهر اليوم، موقعين للمقاومة الفلسطينية وسط قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا أن الطائرات الحربية قصفت موقعي فجر وعرفات بعدد من الصواريخ، الامر الذي أدى لأضرارٍ مادية، دون أن يبلغ عن إصابات بشرية.

وكان رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو هدد بالرد بقوة على صواريخ غزة، قائلا "كل من يحاول الاعتداء علينا سيدفع الثمن باهظا"، رداً على قصف المقاومة المستوطنات الإسرائيلية.

وقصفت المقاومة الفلسطينية، صباح اليوم الثلاثاء، مستوطنات ما يسمى غلاف غزة بعشرات القذائف الصاروخية، والتي أدت لأرباك إسرائيلي واضح استدعى إعلان حالة الطوارئ في المستوطنات المحاذية للقطاع، وعقد المجلس الوزاري المصغر (الكابينت).