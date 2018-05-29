حماس: المقاومة ستفشل أهداف الاحتلال تثبيت أي معادلة جديدة على الأرض

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) "إن المقاومة الفلسطينية حكيمة، وقادرة على إيلام الاحتلال الإسرائيلي".



وقال الناطق باسم الحركة، عبد اللطيف القانوع: جاهلٌ من يظن أن احتفاظ المقاومة بالرد وصمتها مراعاةً لمصلحة شعبنا، ينبع من الضعف في موقفها أو التراجع عن خياراتها، فهي مقاومة حكيمة قادرة على إيلام العدو وتدفيعه ثمناً باهظاً بسبب جرائمه.



وأضاف القانوع: ستفشل أهداف الاحتلال بتغيير قواعد الاشتباك وتثبيت أي معادلة جديدة على الأرض، ومسيرات العودة التي أرهقته وكشف غطرسته وإرهابه، ستظل ماضية بكل اقتدار حتى تحقيق أهدافها، ولن تقف عند أي تهديد أو تصعيد، كما يعتقد الاحتلال.



وتمكنت المقاومة الفلسطينية، صباح اليوم الثلاثاء، من قصف مستوطنات ما يسمى "غلاف غزة" بعشرات من القذائف الصاروخية، رداً على الجرائم الإسرائيلية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني.



