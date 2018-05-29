ارتياح كبير في أوساط الفلسطينيين بعد قصف المقاومة للمستوطنات

سادت حالة من الارتياح الكبير أوساط الفلسطينيين بعد استهداف المقاومة الفلسطينية للمستوطنات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، بعد سلسلة من الاعتداءات على شعبنا الفلسطيني.

ونادت مطالبات شعبية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي المقاومة بالرد على جرائم الاحتلال المتكررة، والتي بدا أنه لا رادع لها غير المقاومة.

وقصفت المقاومة الفلسطينية، صباح اليوم الثلاثاء، مستوطنات ما يسمى غلاف غزة بعشرات القذائف الصاروخية، والتي أدت لأرباك إسرائيلي واضح استدعى إعلان حالة الطوارئ في المستوطنات المحاذية للقطاع.

ودشن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاجات داعمة لرد المقاومة، منها #وكان_وعد_الله_مفعولا، و#كسر_الصمت_2، #اثق_بالمقاومة.

الشاب هاني أبو أمونة كتب: المقاومة فقط هي من تحدد الزمان والمكان، والقبة الورقية تصاب بالجنون #اثق_بالمقاومة.

وكتب محمد البطش على صفحته في فيس بوك: إنهم يألمون، هذه مقاومة لا تساوم على دماء شعبها.

وكتب مصعب البحطيطي على صحفته اضرب والريح تصيح ... تسلم يا حامي الدار، كما وضمت التدوينة صورةً لمجاهدين من سرايا القدس يضربون قذائف هاون.

كما، وكتب خليل أبو خالد إرتياح شعبي وجماهيري واسع برد المقاومة بوركت الايادي، وكتب في منشور آخر "المقاومة وعدت وصدقت وعدها .. حفظ الله مقاومتنا وسرايانا.

وكتبت اريج التميمي على صفحته في فيس بوك صباح الخير للمقاومة أينما كانت .. للصواريخ أينما انهمرت .. صباح الخير لسرايا القدس ومقاوميها وصواريخها وردها.

كما، وكتب انس الوحيدي "هنا صاح الصبح بنا قوموا .. زمن الهزائم قد ولى".