محلل: إسرائيل غير معنية بأي رد يقود لمواجهة شاملة مع غزة

قال صالح النعامي المحلل السياسي والمختص في الشأن الإسرائيلي، أنه على الرغم من تهديدات الاحتلال بالرد على قصف المقاومة للمستوطنات الإسرائيلية، فإن الرد لن يقود لمواجهة شاملة مع غزة .

وأضاف النعامي في تدوينة عبر موقع فيسبوك، أن لدى الاحتلال أولوية تتمثل بالجبهة الشمالية، وقرار نتنياهو بالقضاء على الوجود الإيراني في سوريا، مشيراً أن مخاوفه من اندلاع مواجهة سيكون تأثيرها أخطر بكثير من أي مخاطر يمكن أن يكون مصدرها غزة.

وتابع: "إسرائيل" يمكن أن ترد بقوة كبيرة وغير مسبوقة مقارنة مع عمليات الرد التي تمت حتى الآن على أهداف للجهاد وبعض الأهداف لحماس، إلا أنها قد تصمم ردها بحيث لا يفضي إلى مواجهة شاملة، حيث أن لديها مصلحة في تجنب مواجهة مع حماس تحديدا.

وطالب المقاومة الأخذ بعين الاعتبارات أسوأ الاحتمالات والاستعداد على أساسها .

وقصفت المقاومة الفلسطينية، فجر اليوم، مستوطنات غلاف غزة برشقات صاروخية وقذائف هاون وصل عددها إلى (28)، واعترضت القبة الحديدية عدداً منها، حسب زعم جيش الاحتلال.

وأصدرت الجبهة الداخلية الإسرائيلية تعليمات للمستوطنين بالبقاء في الملاجئ والمناطق المحمية خشية تصاعد الأوضاع الأمنية.

وطالب أعضاء في الكنيست الإسرائيلي، جيش الاحتلال بالرد على قصف المقاومة الفلسطينية الذي تعرضت له مستوطنات غلاف غزة.

وقالت صحيفة يديعوت احرنوت، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أجرى مشاورات أمنية مع وزراء وقادة إسرائيليين أعقاب الأحداث صباح اليوم.