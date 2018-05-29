نتنياهو يجري مشاورات أمنية أعقاب قصف المقاومة للمستوطنات

ذكرت صحيفة يديعوت احرنوت، ان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يجري مشاورات أمنية مع وزراء إسرائيليين في أعقاب قصف المقاومة الفلسطينية للمستوطنات.

وأطلقت المقاومة دفعة من الصواريخ وقذائف الهاون باتجاه مستوطنات الغلاف، في الوقت نفسه حاولت القبة الحديدية اعتراضها بإطلاق صواريخها التي سُمع دوي انفجارها في أرجاء غزة.

وحسب زعم جيش الاحتلال، فإن القبة الحديدية تمكّنت من اعتراض عدد من القذائف الصاروخية، وفشلت في اعتراض عدد آخر.

وطالبت الجبهة الداخلية الإسرائيلية المستوطنين بالبقاء في الملاجئ والمناطق المحمية خشية تصاعد الأوضاع الأمنية.

وقال غادي ياركوني رئيس مجلس مستوطنات أشكول محيط غزة، إنه جرى إبلاغ بأن ما حدث هو رد من الجهاد الإسلامي، على القصف الإسرائيلي الذي طال نقطة رصد تابعة لسرايا القدس وأسفر ذلك عن استشهاد ثلاثة من رجال المقاومة.

وأعلن جيش الاحتلال أن المستوطنات الإسرائيلية تعرضت لقصف صاروخي بأكثر من 27 قذيفة هاون وصواريخ لم تتمكن القبة الحديدية من اعتراضها.

وتشهد أجواء قطاع غزة منذ يومين تحليق مكثف وواسع لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية.