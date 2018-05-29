اندلاع حريق جديد بفعل طائرة ورقية في كيبوتس "كيسوفيم"

اندلع الليلة، حريق جديد قرب كيبوتس "كيسوفيم"، بفعل طائرة ورقية محملة بمادة مشتعلة، أطلقها شبان فلسطينيون من شرق المحافظة الوسطى باتجاه المستوطنات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة.

وذكر موقع مفزاك العبري، أن طواقم الدفاع المدني وسيارات الإطفاء هرعت للمكان لإخماد الحرائق المشتعلة في الحقول الزراعية الإسرائيلية.

يشار إلى أن حريقاً وقع في وقت سابق من اليوم، في منطقة معبر كرم ابو سالم في الجانب الإسرائيلي بفعل طائرة ورقية أيضاً.

الجدير ذكره، أن الشبان الفلسطينيين استخدموا الطائرات الورقية سلاحاً لمواجهة العنجهية الاسرائيلية التي استهدفت المتظاهرين السلميين منذ اندلاع مسيرات العودة في 30 آذار مارس الماضي، حيث استخدم الاحتلال القوة المفرطة ضدهم ما أدى لاستشهاد نحو 120 شاباً، وإصابة أكثر من 13 ألف آخرين.

وأوضحت وسائل إعلام عبرية، أن الطائرات الورقية تسببت في خسائر فادحة في للمزارعين الإسرائيليين في محيط قطاع غزة، تقدر بملايين الشواقل.