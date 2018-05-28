القضاء الكرواتي يرفض تسليم تونس متهما باغتيال "الزواري"

قررت المحكمة العليا في كرواتيا، اليوم الإثنين، عدم تسليم تونس مواطنًا بوسنيًّا متهمًا بالضلوع في اغتيال المهندس التونسي محمد الزواري، الذي قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إنه أحد كان أعضائها.

وقالت المحكمة، في بيان، إنها قررت عدم تسليم المواطن البوسني "آلن كامدزيتشف" إلى تونس؛ لأنها ما تزال تعمل بعقوبة الإعدام.

وأوضحت أن القضاء في كرواتيا لا يسلم المجرمين إلى البلدان التي تعمل بعقوبة الإعدام.

وأضافت المحكمة أن "كامدزيتشف" قد يواجه حكمًا بالإعدام في تونس.

وكانت كرواتيا أعلنت إلقاء القبض على "كامدزيتشف"، في 13 مارس/ آذار 2018، بناء على طلب رسمي من الجانب التونسي.

وأعلنت السلطات التونسية، في 15 ديسمبر/ كانون أول 2016، اغتيال "الزواري" في مدينة صفاقس جنوبي تونس.

واتهمت حركة "حماس" إسرائيل باغتيال "الزواري"، الذي أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري للحركة، أنه كان عضوا فيها.

وعادة ما تلتزم إسرائيل الصمت في عمليات الاغتيال، فلا تتبنى ولا تنفي مسؤوليتها.