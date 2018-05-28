عمان: اتفقنا مع واشنطن وموسكو على ضرورة بقاء الهدنة جنوبي سوريا

أفادت وكالة "رويترز"، بأن نقاشا يجري الأردن مع الولايات المتحدة وروسيا بشأن التطورات في جنوبي سوريا، وأن الأطراف الثلاثة اتفقت على ضرورة الحفاظ على منطقة عدم التصعيد" هناك.

ونقلت الوكالة عن مسؤول أردني رفيع، تصريحات بشرط عدم نشر اسمه، أن الدول الثلاث التي وقعت معاهدة العام الماضي لإقامة المنطقة اتفقت على ضرورة الحفاظ عليها كخطوة مهمة "لتسريع وتيرة المساعي للتوصل إلى حل سياسي في سوريا".

وقلصت الهدنة، وهي أول مسعى أمريكي لحفظ السلام في الحرب السورية في عهد الرئيس دونالد ترامب، العنف في منطقة حساسة على وجه الخصوص تشمل أراضي سورية قرب الحدود مع "إسرائيل".