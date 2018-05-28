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يديعوت: مزارعو المستوطنات سيشتكون حماس في لاهاي بسبب الطائرات الورقية

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 22:00 - 28 مايو 2018
حرائق الحدود حرائق الحدود
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أعلن مزارعو مستوطنات غزة بأنهم سيقدمون شكوى في المحكمة الدولية في لاهاي ضد حركة حماس بسبب اشتعال النيران في حقولهم الزراعية الناتجة عن الطائرات الورقية التي يطلقها شبان من قطاع غزة.

وبحسب موقع صحيفة يديعوت أحرونوت، فإن الشكوى سترفع ضد قادة حركة حماس ومن بينهم يحيى السنوار مسؤول الحركة في قطاع غزة، ورئيس المكتب السياسي للحركة اسماعيل هنية.

وقال مدير القسم الزراعي في مغلف غزة عوفر ليبرمان وفي كيبوتس نير عام بان الشكوى ستقدمها منظمة يش دين الإسرائيلية للمحكمة في لاهاي، لمطالبة حماس بدفع عشرات ملايين الشواقل.

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