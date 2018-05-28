الشرطة تنجز 2503 قضية الأسبوع الماضي

أنجزت الشرطة 2503 قضية خلال الأسبوع الماضي.

وذكر بيان ادارة العلاقات العامة والاعلام بالشرطة، أن عدد القضايا الجنائية المنجزة بلغ 2503 قضية، حيث انجزت ادارة المباحث العامة 86 قضية ودورت 17 قضية أخرى، فيما أنجز قسم التحقيق 372 قضية ودور 86 قضية أخرى، وانجز قسم التنفيذ 2045 قضية ودور 2393 قضية أخرى .

وأضاف البيان، أن إدارة مكافحة المخدرات ضبطت 420.1 غرام مواد مخدرة، بالإضافة الى 8 حبات اكستازي، و23 اداة تعاطي.

وسجلت إدارة شرطة المرور 254 حادث سير نتج عنها مصرع 3 أشخاص، وإصابة 159 شخصا، وفحصت 3682 مركبة، وأنزلت عن الشارع 46 مركبة لا تتوفر بها شروط السلامة العامة، فيما حررت 1142 مخالفة مرورية، وحجزت 173 مركبة للتأكد من قانونيتها، وأتلفت 79 مركبة غير قانونية .

وأشار البيان، الى أن شرطة السياحة والآثار سجلت دخول 77904 سائح، فيما بلغ عدد النزلاء 43115 نزيل في محافظات الضفة، وفيما يخص قضايا السياحة والآثار فقد تم إنجاز10 قضايا، وجاري متابعة 11 قضية أخرى، وضبطت 16 قطعة أثرية.