ميسي: لم أفكر في اللعب باسم إسبانيا

قال الأرجنتيي ليونيل ميسي المحترف في برشلونة الإسباني لكرة القدم، إنه لم يفكر في اللعب باسم منتخب "الماتادور" في المحافل الدولية المختلفة.

وفي تصريح تليفزيوني، اليوم الإثنين، أكد ميسي "تلقيت عرضًا لتمثيل إسبانيا، وأنا صغير في السن إلا أنني رفضت ذلك، متمسكا بتمثيل منتخب بلادي الأرجنتين في المحافل الدولية".

وأضاف "لو اخترت إسبانيا، لكنت الآن بطلًا للعالم في عام 2010، حيث أنني أحاول بشتى الطرق التتويج ببطولة كأس العالم لأول مرة في مسيرتي الكروية".

وأوضح ميسي "أنا متحمس للغاية للفوز بكأس العالم مع الأرجنتين، حيث أنني سأكافح وأحول نجاحي مع برشلونة لانتصار في روسيا هذا الصيف".

وقال "البرغوث" الأرجنتيني، "الفوز بكأس العالم تحدي شخصي كبير بالنسبة لي ولمجموعة اللاعبين وللبلاد التي لديها نفس الأحلام مثلنا، إنها مسؤولية كبيرة لتمثيل دولة بأكملها في كأس العالم".

وعن رؤيته في مجموعة الأرجنتين بالمونديال، قال ميسي "أظهرت آيسلندا أنها تستطيع التنافس مع أي فريق بدليل ظهورها المتميز في أمم أوروبا 2016، وكرواتيا لديها خط وسط عظيم، ودائمًا ما تكون نيجيريا صعبة لنا".

وفيما يتعلق بالفرق المرشحة للفوز بالمونديال، أكد ميسي "البرازيل وألمانيا وإسبانيا مرشحين للفوز بكأس العالم، فهم من أقوى المنتخبات في الوقت الحالي".

وخسر ميسي (30 عامًا) في أربع مباريات نهائية مع الأرجنتين بما في ذلك نهائي كأس العالم في عام 2014 ضد ألمانيا في البرازيل.