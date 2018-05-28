جيش الاحتلال يعلن عن اعتقال شابين على حدود غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، اعتقال شابين على حدود قطاع غزة، بزعم محاولتهما تنفيذ هجوم ضد قواته.

وقال جيش الاحتلال، إن قواته اعتقلت فلسطينيين اثنين فيما لاذ ثالث بالفرار بعد أن تسللوا إلى "إسرائيل" عبر حدود قطاع غزة.

وزعم أنه تم العثور بحوزة المعتقلين على سكاكين ومقصات كبيرة (تستخدم لقص السياج الفاصل بين غزة وإسرائيل) ومواد حارقة.

وذكر أنه تم نقل المعتقلين إلى التحقيق.

وادعى الجيش أن قواته تعرضت لإطلاق نار لحظة مطاردة المتسللين، فيما يبدو أنها كانت "محاولة للتغطية عليهم والسماح لهم بالفرار، إلا أنه تم اعتقال اثنين منهم وفرّ الثالث إلى داخل غزة"، دون الإشارة لوقوع أضرار أو إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية جراء إطلاق النار.