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اندلاع حريق كبير في كيبوتس إسرائيلي بفعل طائرة ورقية

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 18:58 - 28 مايو 2018
الاحتلال يحاول اطفاء الحرائق شرق غزة الاحتلال يحاول اطفاء الحرائق شرق غزة
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اندلع حريق كبير عصر اليوم في منطقة كرم أبو سالم جنوب شرق مدينة رفح، وذلك بفعل سقوط طائرة ورقية تحمل شعلة نارية على بعد مئات الأمتار من كيبوتس كرم أبو سالم الإسرائيلي.

وأطلق شبان الطائرات الورقية على الاحتلال الاسرائيلي خلال مشاركتهم في المسيرات السلمية شرق رفح.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن قوات الدفاع المدني الإسرائيلي وصلت لمكان الحريق للسيطرة عليه، بعد أن تصاعدت أعمدة الدخان.

وكان حريق آخر اندلع في وقت سابق من اليوم في المناطق الزراعية بمنطقة نحل عوز شرق مدينة غزة.

الجدير ذكره أن الاحتلال الاسرائيلي تحدث عن خسائر بملايين الشواقل جراء الحرائق التي اندلعت في حقول المزارعين الاسرائيليين على حدود قطاع غزة، بفعل الطائرات الورقية التي تتسبب في الحرائق.

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