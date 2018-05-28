روسيا تتعهد بالرد على نشر قاعدة أمريكية في بولندا

أعلن النائب الأول لرئيس لجنة الدفاع والأمن في مجلس الاتحاد الروسي، يفغيني سيريبرينيكوف، اليوم الاثنين، أن وزارة الدفاع الروسية، مستعدة بالفعل لتنفيذ تدابير الرد في حال نشر قاعدة عسكرية أمريكية في بولندا.

وقال سيريبرينيكوف لوكالة "سبوتنيك": "السلك الدبلوماسي الروسي، مستمر بعمله في هذا الاتجاه، معولا على استباق هذا القرار أو إقناع بولندا بالعدول عنه. لكن بغض النظر عن الجهود الدبلوماسية، وزارة الدفاع الروسية مستعدة للمواجهة (في حال نشر قاعدة أمريكية في بولندا)،وعلى حد علمي فإن مثل هذه الفعاليات تجري بالفعل".

ويتمركز حاليا في بولندا لواء أمريكي مدرع ومجموعة قتالية متعددة الجنسيات تابعة لحلف شمال الأطلسي الناتو.

وتستضيف العاصمة البولندية وارسو، على مدى أربعة أيام، من 25 إلى 28 أيار/ مايو الحالي، اجتماعات الجمعية البرلمانية لحلف الناتو، بمشاركة 250 مندوبا من 29 دولة من الدول الأعضاء في الحلف إضافة إلى ممثلي 22 دولة من البلدان المنتسبة والمراقبة، حيث ستتصدر المناقشات المواجهة مع روسيا وتمويل الحلف ومكافحة الإرهاب.