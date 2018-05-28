بدء العمل بالبث الفضائي للأذان في نابلس

أعلنت بلدية نابلس عن بدء العمل بالبث الفضائي للأذان، بعد الانتهاء مؤخرا من تحويل شبكة الأذان الموحد في المدينة من البث السلكي إلى البث الفضائي.

وقال رئيس بلدية نابلس المهندس عدلي رفعت يعيش: إن البلدية بدأت منذ العام 1965 بربط مساجد المدينة بشبكة الأذان الموحد، حتى وصل عدد المساجد التي تغطيها الشبكة سلكيا إلى 115 مسجدا، بطول 160 كيلومترا.

وأضاف أن هذه الشبكة باتت تعاني العديد من الأعطال، وبحاجة إلى صيانة مستمرة، الأمر الذي استدعى استبدالها بشبكة بث لاسلكي على الأقمار الصناعية.

وبات بالإمكان الاستماع إلى بث شبكة الأذان الموحد من جميع الدول العربية وشمال إفريقيا عبر قناة Nablus Radio على القمر الصناعي (يوتل سات) بعد ضبطها على التردد 12645 أفقي، بمعدل ترميز 27500، وسيقتصر بث هذه القناة حاليا على الأذان والقرآن الكريم.

يذكر أن أحد المتبرعين غطّى التكاليف التأسيسية للنظام، والبث الفضائي للعام الأول.