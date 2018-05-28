زلزال بقوة 5.1 يضرب الصين

أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، بوقوع زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر شمال شرقي الصين، فيما لم ترد تقارير أولية عن وقوع أضرار أو إصابات.

وذكرت الهيئة أن الزلزال وقع عند الساعة 1:50 صباح الاثنين 17:50 بتوقيت اغرنيتش، على عمق 10 كيلومترات بالقرب من مدينة سونغ يوان بمقاطعة جيلين.

وذكرت إدارة الزلازل الوطنية الصينية أن قوة الزلزال بلغت 5.7 درجة وأنه كان على عمق 13 كيلومترا.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن فرق الغنذار استجابت على الفور، لكن الهزات الشديدة دفعت السكان إلى الخروج من منازلهم.

وذكرت وكالة الصين الجديدة "شينخوا" أن إمدادات الطاقة لم تتأثر، لكن بعض اتصالات الهاتف المحمول تعطلت.

يذكر أن زلزال 1976 شمال شرقي الصين شهد مقتل ما لا يقل عن ربع مليون شخص.