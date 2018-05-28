استشهاد شاب متأثرا بإصابته خلال تظاهرات مسيرة العودة شرق جباليا

استشهد شابٌ، مساء اليوم الإثنين، متأثرا بجراحه التي أصيب بها أثناء مشاركته في مسيرات العودة شرق جباليا شمال القطاع.

وأفاد الناطق باسم وزارة الصحة في غزة د. أشرف القدرة باستشهاد المواطن ناصر عارف عبد الرؤوف العريني 28 عاما في مستشفى الاندونيسي متأثرا بجراحه التي أصيب بها قبل ايام شرق جباليا.

يشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، قتلت حوالي 123 فلسطينياً خلال نحو شهرين، وأصابت أكثر من 13 ألف فلسطيني في اعتداءها على مسيرات “العودة” السلمية قرب حدود غزة، وفق وزارة الصحية الفلسطينية.

وبدأت مسيرات العودة، في 30 آذار/مارس الماضي، حيث يتجمهر آلاف الفلسطينيين، في عدة مواقع قرب السياج الفاصل بين القطاع وفلسطين المحتلة، للمطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى قراهم ومدنهم التي هجروا منها عام 1948.