حريات ومهجة القدس يطالبان بالإفراج الفوري عن المعتقل الإداري المريض معتز عبيدو

طالب مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية ومؤسسة مهجة القدس بالإفراج الفوري عن المعتقل الإداري المريض معتز عبيدو (38 عاماً)، معبرين عن قلقهما الشديد إزاء حالته الصحية الصعبة والخطيرة.

ويعاني من كسرٍ في الحوض وإصابة في بطنه ويده اليمنى، وشلل في قدمه اليسرى بعد أن أطلق عليه جنود الاحتلال الرصاص المتفجر من مسافة قريبة أثناء اعتقاله السابق يوم 11/11/2011 من منزله في مدينة الخليل.



ووثق مركز حريات ومهجة القدس اللذان تابعا الوضع الصحي للأسير معتز عبيدو أثناء وجوده الدائم في عيادة سجن الرملة في اعتقاله الأول خطورة وضعه الصحي ومعاناته الشديدة بسبب حالة الشلل التي يعاني منها.

ودانت المؤسستان رفض سلطات الاحتلال السماح له بالسفر لتلقي العلاج بالخارج، كما يدينان إعادة اعتقاله بتاريخ 5/2/2018 وزجّه في الاعتقال الإداري التعسفي لمدة ستة أشهر بالرغم من صعوبة وضعه الصحي وعدم قدرته على القيام باحتياجاته الأساسية دون مرافقين، حيث يحمل على جنبه بشكل دائم كيساً للبول والبراز، وهو بحاجة ماسة لتلقي العلاج والرعاية الصحية الدائمة خارج أسوار السجن.



ودعت المؤسستان اللجنة الدولية للصليب الاحمر ولجنة العفو الدولية ومنظمة الصحة العالمية وكافة المؤسسات الحقوقية الدولية لإدانة هذا السلوك غير القانوني لسلطات الاحتلال الإسرائيلي بإقدامها على الزج بمريض مقعد يعاني من الشلل بالاعتقال الإداري التعسفي دون تهمة أو محاكمة.

الجدير ذكره أن الأسير معتز عبيدو متزوج وله ثلاث بنات، أمضى في اعتقاله السابق 33 شهراً في عيادة سجن الرملة وأفرج عنه في 9/11/2015 وهو موجود مع أخيه المعتقل الإداري معتصم عبيدو في سجن النقب وهما ممنوعان من زيارة الأهل.