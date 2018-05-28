قافلة أميال من الابتسامات (34) تصل غزة بعد أيام

أعلن الدكتور عصام يوسف رئيس قوافل أميال من الابتسامات أن القافلة (34) ستصل قطاع غزة عبر معبر رفح البري مطلع الأسبوع المقبل ضمن حملة "اجعل رمضانك لغزة.. فلسطين "، في زيارة تستمر لمدة أسبوع.

وشدد يوسف في تصريح صحفي وصل معا، على أن وفدا متعدد الجنسيات سيشارك في القافلة التي تحمل على متنها أيضاً حوالي ١٨٠٠٠ طرد غذائي للفقراء.

وأشار إلى أن القافلة ستسدد ديون عدد من الغارمين في السجون بسبب الضائقة المالية، وترمم بيوت فقراء، إلى جانب زيارة جرحى مسيرة العودة الكبرى في المستشفيات والبيوت لتقديم الخدمات الطبية لهم، ودعم بعض المستشفيات بمستلزمات طبية.

ويشارك في الحملة عدد مؤسسات خيرية، وهي جمعية البركة للأعمال الخيرية والإنسانية الجزائرية، وجمعية غزي ديستك التركية، والصندوق الفلسطيني للإغاثة والتنمية/ بريطانيا، وجمعية ميديكس التركية، وغيرها من المؤسسات الخيرية.

وينهي وصول القافلة حظرا مصريا استمر لسنوات على وصول قوافل كسر الحصار لغزة.