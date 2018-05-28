الصليب الأحمر يعلن برنامج زيارات أهالي أسرى القدس لشهر يونيو

أعلنت مؤسسة الصليب الأحمر في القدس المحتلة، برنامج زيارات أهالي الأسرى المقدسيين لأبنائهم القابعين داخل سجون الاحتلال لشهر يونيو/ حزيران المقبل.

وقالت لجنة أهالي الأسرى المقدسيين " إن زيارة الأسرى في سجون "ريمون، جلبوع، وعوفر" ستكون بتاريخ 3/6/2018، وزيارة سجني الشارون (نساء -زيارة أولى)، ومجدو (أشبال وكبار) بتاريخ 4/6".

فيما ستكون زيارة الأسرى في سجني نفحة (يوم الثلاثاء استثنائيًا)، وإيشل (بئر السبع) ستكون بتاريخ 5/6، وسجن الدامون (نساء -زيارة أولى) بـ 6/6.

وأشرات إلى أنه سيتم زيارة الأسرى في سجن (النقب-الفوج الأول) بـ 13/6، وسجن الرملة (مرضى) بـ 14/6، سجن "هداريم" 18/6، سجن الشارون (نساء -زيارة ثانية) بتاريخ 18/6، وسجن "عسقلان" بتاريخ 19/6.

وبينت لجنة أهالي الأسرى أنه سيتم زيارة الأسرى في سجن "مجدو (أشبال -زيارة ثانية) بتاريخ 19/6، وسجن "الدامون" (نساء -زيارة ثانية) بتاريخ 20/6، لافتة إلى أن الزيارات المتبقية لسجن "النقب" سوف يتم الإبلاغ عنها لاحقًا.