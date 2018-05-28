"مسيرة العودة" تدعو للمشاركة في المسير البحري وجمعة من غزة إلى حيفا

دعت الهيئة الوطنية لمسيرة العودة وكسر الحصار أبناء الشعب الفلسطيني للمشاركة الفاعلة في جمعة "من غزة إلى حيفا" وحدة دم ومصير مشترك.

وأكدت الهيئة في بيان صحفي على انطلاق المسير البحري الرمزي غداً الثلاثاء الموافق 29/5 الساعة الحادية عشر صباحاً من ميناء غزة البحري والذي يأتي منسجماً مع حملة التضامن العالمية باتجاه كسر الحصار الظالم عن شعبنا.

ودعت الهيئة "جماهير شعبنا إلى عدم الالتفات للأصوات التي تخدم محاولات العدو بقصد أو غير قصد لتثبيط العزائم والالتفاف على مسيرات العودة واشغال الساحة بالروايات الكاذبة والاشاعات المغرضة فالهيئة العليا صاحبة الحق في اصدار كل المواقف وهي الجهة المفوضة بذلك وطنيا."ً

ووجهت الهيئة "التحية لكل الشعوب ومجموعات التضامن الذين انطلقوا في العواصم انتصاراً لشعبنا وللدماء الطاهرة التي تروي تراب فلسطين في مواجهة آلة البطش والقتل والدمار الصهيونية".

وتقدمت الهيئة "بالشكر والتقدير لكل من ساهم بتقديم الدعم والاسناد لشعبنا التي كان آخرها من الاشقاء في المملكة المغربية في تأسيس المستشفى الميداني على أرض قطاع غزة، وكلنا ثقة بأن هناك الكثير من أمتنا ممن سيحذون حذوهم".

وتوجهت الهيئة الوطنية لمسيرة العودة وكسر الحصار لطلبة الثانوية العامة بكل معاني التقدير والتمنيات لهم بالنجاح رغم هذه الظروف كما ونحيي أرواح الشهداء من الطلبة الذين ارتقوا قبل بدء الامتحانات فشهادتهم هي شهادة فخر واعتزاز لكل أبناء شعبنا وأمتنا.