فارس العرب تشرع في تنفيذ أولى أنشطتها الرمضانية لعام 2018

شرعت مؤسسة فارس العرب للتنمية والاعمال الخيرية في تنفيذ أولى أنشطتها الرمضانية في قطاع غزة بدعم من مؤسسة محمد بن راشد أل مكتوم للأعمال الخيرية والانسانية - دبي , وذلك ضمن مبادرات محمد بن راشد أل مكتوم العالمية في عام زايد 2018

حيث وزعت المؤسسة أكثر من 1000 طرد غذائي استفادت منه الفئات المهمشة و أهمها الأسر الفقيرة والأيتام والمرضى المسجلين لدى المؤسسة.

و في تصريح صحفي قال ممثل مؤسسة محمد بن راشد في قطاع غزة / طارق البنا : "الأعمال الرمضانية لعام 2018 لن تقتصر على توزيع الطرود الغذائية بل ستشمل توزيع وجبات إفطار على المحتاجين وتنظيم إفطارات مركزية تستفيد منها فئات عديدة كمرضى السرطان وذوي الهمم والمسنين والايتام والعمال والجامعات الفلسطينية ".

وأكد البنا على ان عام زايد 2018 يأتي استكمالا لعام الخير و فعله الانساني الملموس لدى الفلسطينيين.

وقال البنا "مشروع افطار الصائم متواصل طوال شهر رمضان المبارك و سنسعى جاهدين للوصول الى أكبر عدد من المحتاجين, وهذا ما تسعى اليه خيرية محمد بن راشد في عام زايد 2018" .

ويذكر ان مؤسسة فارس العرب تنفذ في قطاع غزة كافة المشاريع الاغاثية لمؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية والانسانية - دبي منذ عام 2011.