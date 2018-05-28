نقابة الموظفين بغزةتطالب وزارة المالية بصرف رواتب الموظفين المتأخرة

طالبت نقابة الموظفين بغزة اليوم الاثنين ، وزارة المالية بحكومة غزة بصرف رواتب الموظفين بغزة المتأخرة لدعم صمودهم في ظل الظروف الحالية الصعبة .

وجاءت مطالبة النقابة خلال مؤتمر صحفي عقد في دوار ملكة شرق مدينة غزة ، بعد تأخر صرف رواتب الموظفين للأسبوع الثاني على التوالي من الموعد المحدد لصرف الدفعات المالية في غزة وتزامنها مع قدوم شهر رمضان وتعقد الأوضاع الاقتصادية في غزة .

وجددت النقابة مطالبها لإدارة البنوك لمراعاة ظروف الموظفين في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها قطاع غزة .

وأشاد يعقوب الغندور نقيب الموظفين في غزة بمسيرات العودة المستمرة والتي يخوضها شعبنا لرفع الظلم والحصار عن شعبنا ، مطالباً حكومة الحمد لله بتحمل مسؤوليتها اتجاه الموظفين في غزة .