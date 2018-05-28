وفد صيني يقتحم الأقصى برفقة حاخامات وبحماية شرطة الاحتلال

اقتحم وفد صيني صباح اليوم الإثنين، ساحات المسجد الأقصى برفقة مجموعة من الحاخامات والمستوطنين وبحمايةٍ من شرطة الاحتلال الإسرائيلي المسلحة.

وتمت اقتحامات الوفد الصيني والتي تعتبر الأول من نوعها لوفد أجنبي من خلال باب المغاربة الخاضع لسيطرة الاحتلال منذ احتلال القدس عام 1967، وهو الباب المخصص لاقتحامات المستوطنين اليومية.

وحسب مصادر في دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، فإن العشرات من السياح من الصين برفقة الحاخامات اقتحموا ساحات الأقصى وقاموا بجولة استفزازية في ساحات الحرم القدسي الشريف، فيما كان يقدم الحاخامات شروحات للوفد عن الهيكل المزعوم.

وتتضمن الاقتحامات جولاتٍ استفزازية للمستوطنين في أروقة المسجد وساحاته، فيما يتضمن شروحات عن الهيكل وبعد الروايات اليهودية المزعومة.

ويتعرض المسجد الأقصى بشكلٍ يومي، عدا يومي الجمعة والسبت، لسلسلة انتهاكات من قبل المستوطنين، تتضمن الاقتحامات والاستفزازات، ويأتي ذلك بحماية أمنية من شرطة الاحتلال.