بتعليمات من سلطة النقد.. بنوك غزة تواصل إضرابها

تواصل البنوك العاملة في قطاع غزة، اليوم الاثنين إغلاق كافة فروعها بناءً على تعليمات سلطة النقد الفلسطينية.

وقال بنك فلسطين في تنبيه له على صفحته الرسمية على الفيس بوك: بناء على تعليمات سلطة النقد الفلسطينية، نعلمكم بقرار البنك إغلاق الفروع والمكاتب وتعطيل العمل في الإدارة العامة في قطاع غزة هذا اليوم الاثنين الموافق ٢٨ أيار.

وكان محافظ سلطة النقد عزام الشوا قد أعلن في وقت سابق، عن تعطيل عمل الجهاز المصرفي الفلسطيني العامل في قطاع غزة ليوم الأحد .

وجاء ذلك القرار وفقاً للشوا، رداً على الاعتداء الآثم وغير القانوني واللامبرر من قبل أجهزة الحكومة في غزة على أحد المصارف واستخدام القوة الجبرية لمصادرة مبلغ مالي وبما يخالف قرارات النيابة العامة لحكومة الوفاق الوطني.