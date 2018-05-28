اجتماع للاتحاد الأوروبي لبحث جرائم الاحتلال في غزة

يجتمع اليوم الاثنين، وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في دورة عادية للبرلمان، لبحث جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة، وقرار تشكيل لجنة التحقيق الخاصة بهذه الجرائم ونقل السفارة الأميركية للقدس المحتلة.

وستنعقد الدورة في ستراسبورغ بهدف محاولة منع كسر الإجماع الأوروبي فيما يتعلق برفض نقل السفارة الأميركية للقدس، وإدانة قيام بعض الدول بحضور مراسم الافتتاح.

وحسب سفير فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي، فإنه من الممكن أن تحضر مسؤولة السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني الجلسة العامة للبرلمان، وذلك لمساءلتها فيما يتعلق بالشأن الفلسطيني، أو سترسل أحد مستشاريها حتى اللحظة.