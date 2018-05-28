﻿مستثمر ياباني أقنع ولي العهد السعودي بمنحه 45 مليارا في «أقل من ساعة»

قال مستثمر ياباني كبير إنه أقنع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، باستثمار 45 مليار دولار أثناء حديث بينهما مدته 45 دقيقة فقط.

وأكد المدير التنفيذي لمؤسسة «سوفت بنك» والمستثمر الياباني ماسايوشي سون، في مقابلة مع قناة «بلومبيرغ» الاقتصادية، أنه استطاع إقناع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان باستثمار 45 مليار دولار في صندوق «سوفت بنك» وذلك خلال 45 دقيقة، أي بمعدل مليار دولار لكل دقيقة.

وضحك المستثمر الياباني ساخرا من المقدم عندما سأله كيف استطعت أن تقنع الأمير بالاستثمار في الصندوق خلال ساعة؟ وأجاب لم تكن ساعة كانت 45 دقيقة فقط.

يُشار أن الملياردير الياباني كشف عن خطط تأسيس الصندوق الاستثماري في تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي، ومنذ ذلك الحين تلقى تعهدات من بعض أكبر المستثمرين في العالم، ومن بينهم صندوق الاستثمارات السعودي.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي أعلنت مجموعة «سوفت بنك» الاستثمارية المتخصصة في التكنولوجيا والاتصالات، عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع صندوق الاستثمارات العامة في السعودية، تنص على دراسة صندوق الاستثمارات العامة السعودي لإمكانية الاستثمار في الصندوق الجديد الذي أطلق عليه «رؤية سوفت بنك»، بحيث يكون أكبر المشاركين فيه، مع استثمارات قد تبلغ 45 مليار دولار أمريكي على مدار السنوات الخمس المقبلة.

يذكر أن ولي العهد السعودي عبر حينها عن سعادته بعد توقيع مذكرة التفاهم العام الماضي بقوله «نحن سعيدون لتوقيع مذكرة التفاهم مع مجموعة «سوفت بنك»، نظرا لتاريخ المجموعة الطويل وأدائها المتميز وعلاقاتنا المتينة معها ومع رئيسها التنفيذي، ورئيس مجلس إدارتها، السيد ماسايوشي سون».

وقدم محمد بن سلمان 45 مليار دولار من صندوق الاستثمارات السعودي خلال 45 دقيقة، بدون الارتكاز على دراسات جدوى اقتصادية، أو استشارة مستشارين مختصين، ولا الخوض في هذا الاستثمار الضخم على عدة جولات، فالمبلغ الممنوح يعادل ميزانيات دول بأكملها.