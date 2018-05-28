" ملف المساكن" يهدد عقيلة نتنياهو للمحاكمة

كشفت القناة "الإسرائيلية" العاشرة، أن المستشار القضائي للحكومة افيخاي ماندلبلت قرر تقديم عقيلة رئيس الوزراء سارة نتنياهو الى المحاكمة بإطار "ملف المساكن" ويرفض الصفقة مع النيابة.

وقالت في تقريرها "يبدو أن المدعي العام افيخاي ماندلبلت يخطط تقديم لائحة اتهام ضد زوجة رئيس الوزراء سارة نتنياهو بمزاعم الاحتيال في ظروف مشددة في قضية المساكن".

واضافت "رفض مندلبليت احتمال أن تكون عقيلة نتنياهو ستعترف في إطار التسوية، او اعادتها المال". وتابعت "ينبع قراره، من بين أمور أخرى، وهي حقيقة أنها مشتبه أيضا في ملف 4000".