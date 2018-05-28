أجواء غائمة وانخفاض طفيف على الحرارة

توقعت دائرة الارصاد الجوية بأن يكون الجو اليوم الاثنين، غائماً جزئياً الى غائم ، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتن، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق ويحتمل ان تكون الامطار مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة تكون الأجواء غائمة جزئياً الى غائمة وباردة نسبياً خاصة فوق المرتفعات الجبلية،وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئياً ومعتدلاً في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، وتكون فرصة مهيأة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والاربعاء، يكون الجو غائماً جزئياً ومعتدلاً في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف اخر على درجات الحرارة لتصبح ادنى من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون فرصة مهيأة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

والخميس، يكون الجو غائماً جزئياً ومعتدلاً في معظم المناطق، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى ادنى من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون فرصة مهيأة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.