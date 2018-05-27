نشطاء يغردون لرفع العقوبات عن قطاع غزة

بدأ نشطاء حملة تغريد، اليوم الأحد( الساعة العاشرة والنصف مساءً) عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لمطالبة الرئيس محمود عباس برفع العقوبات المفروضة على قطاع غزة.

ونشر النشطاء تغريداتهم باستخدام وسم "هاشتاج" #ارفعوا_العقوبات عن قطاع غزة.

وبحسب النشطاء فإن ‏الأوضاع الإنسانية في ‎ القطاع ساءت بعد قرار السلطة الفلسطينية بفرض العقوبات عليه، منذ العام 2017 وصولا لقطع الرواتب والوقف الجزئي للتحويلات الطبية.

وضمن النشطاء في تغريداتهم معلومات عن الأوضاع الاقتصادية والصحية في القطاع، خاصة في ظل ارتفاع عدد الشهداء والإصابات خلال قمع الاحتلال لمسيرات العودة التي انتظمت كل أسبوع منذ 30من آذار الماضي.

من هذه الأرقام( نسبة الفقر تجاوزت 65%، نسبة البطالة تجاوزت 50%، 90% من مياه غزة غير صالحة للشرب، نسبة التلوث في البحر وصلت 73%، 184 صنف دواء نفذ بشكل كامل، تقليص الكهرباء الى 4 ساعات يوميا‏ حيث تبلغ نسبة العجز في الكهرباء حوالي 70% ، تراجع انتاج الصيد من 4000 طن الى 1800).

ومن المعلومات التي نشرت( ‏عقوبات السلطة منعت 13 ألف مصابا بالسرطان في قطاع غزة من السفر للعلاج بالخارج).

وحملت التغريدات أيضا انتقادات حادة للسلطة الفلسطينية ورئيسها وتندر مما كان يوصف بالخلل الفني الذي منع السلطة من صرف الرواتب في حينه.

ومن هذه التغريدات"أكثر من 120 شهيدا خلال فترة قصيرة، وآلاف الجرحى بينهم مئات الإعاقات والحالات الخطيرة.. دول سحبت سفراءها من اسرائيل، ضغوط دولية على الاحتلال لوقف الهجوم على مسيرات العودة.

و" الخلل الفني" الذي يمنع صرف رواتب غزة مستمر !!

#ارفعوا_العقوبات عن #غزة المقاومة".

" ‏‎#ارفعوا_العقوبات عن غزة، ليس منّة ولا كرمًا بل خجلًا من عاركم الذي لن يغفره التاريخ، وستتعلم الأجيال أنكم ساهمتم في حصار شعب يخشاه من تخشونه. "