الاحتلال ينشر قبب فولاذية تحسباً من رد محتمل للجهاد الإسلامي

في اعقاب تهديد الجهاد الاسلامي بالانتقام من "اسرائيل" لاستشهاد ثلاثة من عناصرها، بقصف مدفعي من دبابة "اسرائيلية"، نشر جيش الاحتلال عدة منظومات من القبة الفولاذية في المنطقة الجنوبية تحسبا لأي رد محتمل من الجهاد.

وفي نفس السياق وتحسبا من رد محتمل للجهاد الاسلامي، قال الناطق باسم جيش الاحتلال رونين منلس: "لقد اصغينا لتهديدات الجهاد الاسلامي، ولكننا نحمل حماس المسؤولية المطلقة عما يحدث في قطاع غزة، ونقول للجهاد الاسلامي من يلعب بالنار سيضع نفسه في وضع الخطر".

و استشهد ثلاثة مواطنين، جراء قصف مدفعية الاحتلال "الإسرائيلي"، نقطتي رصد للمقاومة شرقي خانيونس ورفح جنوب قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا، أن القصف المدفعي الإسرائيلي صباح اليوم الأحد، أسفر عن استشهاد المجاهدين حسين سمير العمور 25 عاماً، وعبد الحليم عبد الكريم الناقة 28 عاماً، فيما أصيب المجاهد نسيم العمور بجراح حرجة جداً، أعلن عن استشهاده بعد ساعات الظهر، ليرتفع عدد شهداء القصف الإسرائيلي إلى ثلاثة شهداء.