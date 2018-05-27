تمديد فترة بقاء الرئيس عباس في المستشفى

أفادت مصادر صحفية أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي يقول مسؤولون إنه يعالج من التهاب رئوي، سيبقى في المستشفى لليوم الثامن يوم الأحد.

وكان من المتوقع أن يغادر عباس (82 عاما) المستشفى يوم الأحد ولكن مكتب عباس قال في رسالة نصية للصحفيين إن موعد خروجه تأجل.

ودخل عباس، وهو مدخن شره، المستشفى في 20 مايو أيار وقال أطباء في بادئ الأمر إنه سيخضع لفحوص بعد جراحة في الأذن. وعرض التلفزيون الفلسطيني لقطات الأسبوع الماضي ظهر فيها وهو يسير في ردهة المستشفى وأخرى وهو جالس على مقعد ويقرأ صحيفة.

وقال مسؤول فلسطيني طلب عدم نشر اسمه إن عباس ما زال يخضع للعلاج ولن يخرج من المستشفى اليوم الأحد مضيفا أنه يلتقي بمسؤولين دوليين وفلسطينيين وهو على فراشه.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن بيان لسعيد السراحنة المدير الطبي للمستشفى الاستشاري العربي برام الله قوله ”صحة رئيس دولة فلسطين محمود عباس تشهد تحسنا مستمرا وسريعا، حيث أظهرت نتائج الفحوصات بأنها تعود إلى معدلاتها الطبيعية تدريجيا“.