بلاغ رسمي مصري لـ"فيفا" ضد "راموس"

قدم المحامي بالنقض والدستورية العليا في مصر المستشار باسم وهبة، بلاغًا رسميًا للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” ضد لاعب فريق ريال مدريد سيرجو راموس، بسبب تعمده الإيذاء الواضح والصريح تجاه الاعب المصري محمد صلاح، في المباراة التي جمعت فريقي ليفربول والريال في نهائي بطولة رابطة أبطال أوربا المقامة في كييف؛ ما أدى لإصابته بجزع بالكتف.

وذكر البلاغ، أن الإصابة التي تعرض لها محمد صلاح، كانت متعمدة من قبل “راموس” وأن الحركة التي قام بها اللاعب تشبه المصارعة وليس لها علاقة بكرة القدم.

وأضاف أن الإصابة قد تؤثر على مشاركة "صلاح" مع منتخب مصر في بطولة كأس العالم المقامة بروسيا الشهر المقبل، والتي تعد بمثابة خسارة للمنتخب والمصريين.

وطالب البلاغ اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة واللاعب "راموس" والتحقيق مع حكم المباراة لسؤاله عن تقريره حول المباراة والواقعة التي لم يحتسب فيها مخالفة أو حتى إنذار للاعب.