جيش الاحتلال يبدأ بإقامة حاجز بحري على حدود قطاع غزة

بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، بإقامة حاجز بحري على طول الحدود البحرية مع قطاع غزة من جهة الشمال.

ويهدف جيش الاحتلال من الحاجز البحري، إلى منع تسلل عناصر من حماس عن طريق البحر إلى المستوطنات.

وقال الجيش، إن هذا الحاجز يشكل ضربة نوعية جديدة لحماس التي بذلت جهودًا كبيرة لتدريب الغواصين، مؤكداً على مواصلته للدفاع عن مواطني "إسرائيل" بكل قوة وعزيمة.

ونقل موقع "0404" الإسرائيلي عن وزير الحرب أفيغدور ليبرمان بالقول، "إن هذه هي العقبة الوحيدة من نوعها في العالم ، والتي من شأنها أن تمنع بشكل فعال إمكانية التسلل إلى إسرائيل عن طريق البحر، وهذا سيحبط من قدرات حماس الاستراتيجية".