نتنياهو: لن نتهاون مع الهجمات التي تستهدف جنودنا من قطاع غزة

كشف رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في افتتاح جلسة الحكومة صباح اليوم الأحد النقاب عن عمليات جيش الاحتلال لمنع تصنيع السلاح في لبنان أو نقله من الاراضي السورية.

ووفقا لموقع القناة 20 فقد أوضح نتنياهو قائلا " نحن نعمل من أجل الحيلولة دون حصول ايران لسلاح نووي ، وفي مقابل ذلك نحن نعمل ضد التمركز العسكري الايراني في سوريا ، ولذلك نحن نعمل ضد نقل السلاح النوعي من سوريا إلى لبنان ، أو تصنيع مثل هذا السلاح في لبنان.

وأضاف نتنياهو بأن جميع هذه الأسلحة موجهة ضد اسرائيل وتشكل خطر علينا ، ولذلك من حقنا الدفاع عن أنفسنا ومنع تصنيع السلاح أو نقله إلى لبنان .

وقد تطرق نتنياهو في كلمته إلى الأحداث الجارية على الحدود مع قطاع غزة موضحا " بأننا لن نتهاون مع العمليات والهجمات التي تستهدف جنودنا من قطاع غزة .

وأوضح نتنياهو بأنه قد تحدث مع وزير الخارجية الأمريكي مايك فومبياو من أجل شكره على الموقف الحاسم للحكومة الأمريكية ضد الاتفاق النووي مع ايران ، وضد الاعتداءات الايرانية في مناطقنا .