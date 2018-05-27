الكنيست تكشف"غالبية ناقلات الجند الاسرائيلية يتم تصنيعها في أمريكا"

أجرت اللجنة المالية برئاسة عضو الكنيست "موشي غيفني" هذا الاسبوع جلسة خاصة لمناقشة تداعيات اتفاق المساعدات الامنية الأمريكية الجديد، والاثار التي ستتمخض عن هذا الاتفاق على الصناعات العسكرية الاسرائيلية.

ووفقا لموقع "اسرائيل ديفنس" فقد أوضح رئيس منتدى صناعات دبابة المركفاة والمركبات المدرعة الأخرى عمير نون في كلمته التي ألقاها خلال جلسة النقاش بأن الحديث يدور عن أتفاق سيترتب عليه أضرار وخيمة على الشركات العسكرية ، بما في ذلك الشركات الاسرائيلية المساهمة في صناعة وتطوير دبابة المركفاة وناقلة الجند نمر ،والتي يصل عددهم إلى 200 شركة أمنية اسرائيلية.

وكشف عمير نون في كلمته أيضا بأن 70% من ناقلات الجند الاسرائيلية من نوع "نمر" يتم تصنيعها في أمريكا، بينما يتم تصنيع 30 % من دبابة المركفاة الاسرائيلية في امريكا، في حين سيتم تصنيع جميع ناقلات الجند الاسرائيلية المدولبة الجديدة التي من نوع "إيتان" في أمريكا.

وأضاف نون بأنه سينجم أضرار طويلة الأمد عن اتفاق المساعدات العسكرية الامريكية الجديد على الاقتصاد الاسرائيلي ، حيث سيتم نقل جميع مصانع الدبابات والأسلحة الحديثة والمنظومات القتالية المختلفة إلى أمريكا، الأمر الذي سيضر بالاقتصاد الاسرائيلي، علاوة على الأضرار الأمنية لاسرائيل حيث ستصبح اسرائيل معلقة تماما بالولايات المتحدة الامريكية، ولن تمتلك مساحة كافية للمناورة في اتخاذ القرارات وقت الحروب.