الديمقراطية تدين قصف الاحتلال لقطاع غزة وتنعى الشهداء الذين سقطوا

أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين على إدانتها الشديدة لاستمرار قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمواقع المقاومة الفلسطينية واستهداف حياة المواطنين وأراضيهم وممتلكاتهم، ومواصلة إرهاب الدولة المنظم اتجاه شعبنا والذي أدى إلى استشهاد مواطنين وإصابة آخر بجروح خطيرة جنوب قطاع غزة صباح اليوم.

وأوضحت الجبهة الديمقراطية أن الاحتلال يهدف من وراء هذا الاستهداف لأبناء شعبنا الفلسطيني لخلط الأوراق وحرف الأنظار عن مسيرات العودة، التي عجز بكل الطرق عن وقفها بكل الطرق محملة إياه المسؤولية الكاملة عن هذا التطور الخطير الذي إذا استمر سيدفع ثمنه باهظا.

ونعت الجبهة الديمقراطية الشهداء الذين استشهدوا في القصف الإسرائيلي على رفح جنوب قطاع غزة داعية إلى تشكيل لجنة دولية للتحقيق في جرائم الاحتلال المتواصلة على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس والتقدم بطلب الحماية الدولية لشعبنا وقدسنا وأرضنا ضد الاحتلال والاستيطان، والعمل على إحالة جرائم الاحتلال فوراً إلى محكمة الجنايات الدولية.