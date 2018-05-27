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الفيضانات تهدد 3 ولايات أمريكية

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 16:06 - 27 مايو 2018
اميركا اميركا
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أعلنت الولايات الأمريكية فلوريدا وألاباما ومسيسبي، اليوم الأحد، أنها مهددة بفيضانات وأمطار غزيرة غدا الإثنين، بالتزامن مع تحرك العاصفة "ألبرتو" الموسمية، شمالا صوب ساحل خليج المكسيك.

وقالت الهيئة القومية للأرصاد الجوية، إنه "من المتوقع أن تزداد قوة العاصفة ألبرتو، وأن تصاحبها رياح تصل سرعتها إلى 40 كلم في الساعة"، وفق قناة "الحرة" الأمريكية.

وأعلنت الولايات الأمريكية الثلاث حالة الطوارئ على خلفية العاصفة.

وأمس، أفادت هيئة الطقس الوطنية في الولايات المتحدة، أن العاصفة "ألبرتو" تتحرك بسرعة نحو 10 أميال في الساعة.

وترجح التوقعات أن تكتسب العاصفة قوة تدريجية لحين وصولها إلى ساحل الخليج، مساء الإثنين.

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