بدران: روح المقاومة تسري في الضفة رغم القمع الأمني

أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس حسام بدران أن مقتل الجندي الصهيوني من القوات الخاصة أمس متأثرا بإصابته جراء إلقاء حجر بناء عليه من قبل مقاومين في مخيم الأمعري دليل على روح المقاومة التي تسري في الضفة المحتلة، رغم حالة القمع الأمني التي تشهدها منذ سنوات.

وقال بدران في تصريح صحفي له إن المقاومة في الضفة المحتلة نفذت العديد من العمليات في الآونة الأخيرة وخاصة عمليات إطلاق النار من حين لآخر، كما أن المواجهات في مختلف مناطق الضفة أصبحت سمة دائمة مع قوات الاحتلال، إذ لا يُسمح لجنود الاحتلال بدخول تلك المناطق دون التصدي لهم من قبل الشبان والمقاومين.

وأردف "منذ اندلاع مسيرات العودة والضفة المحتلة تشهد يوميا مواجهات شديدة فضلا عن عمليات ينفذها المقاومون في ظروف أمنية معقدة ويتمكنون من الانسحاب بسلام، وذلك نتيجة تطور وعي المقاومين مع الظرف الأمني الذي يحتم عليهم ذلك".

وأشاد بدران ببسالة المقاومين في مخيم الأمعري الذين تمكنوا من قتل الجندي، داعيا الشبان في كل مناطق الضفة الغربية للاشتباك الدائم مع الاحتلال وعدم إعطائه فرصة لالتقاط الأنفاس، وذلك ردا على جرائمه المتواصلة بحق شعبنا ومقدساتنا، وإفشالا لكل مشاريع التصفية التي تحيق بقضيتنا الفلسطينية.