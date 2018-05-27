جمعية طيبة توزع وجبات إفطار للأسر الفقيرة بغزة

وزعت جمعية طيبة للأعمال الإنسانية اليوم وجبات إفطار على عشرات الأسر الفقيرة داخل مدينة غزة برعاية فاعلة خير من دولة الأمارات العربية دبي.

وشارك مجلس إدارة الجمعية وأطقم العمل في عملية التوزيع على المستفيدين ضمن قاعدة البيانات المركزية الخاصة بالجمعية، حيث تم التوزيع في مقر الجمعية بمدينة غزة.

من جانبه شكر عضو مجلس الإدارة ومدير دائرة الشؤون القانونية أ. وليد أبو زيد فاعلة الخير من دبي الشقيقة على تبرعها الكريم، كما ووجه شكره لأطقم الجمعية على أدائهم المتميز في إنجاح هذا المشروع الخيري تجاه الأسر المتعففة.

وأشار أبو زيد أن الجمعية تسعى للوصول لأكبر شريحة من الفقراء في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة في قطاع غزة، مطالباُ فاعلين الخير بالتبرع لصالح دعم مشاريع الجمعية للقيام بواجبها الإنساني تجاه هذه الشرائح الفقيرة التي تعيش تحت خط الفقر المدقع داخل غزة.

يُشار أن الجمعية نفذت قبل عدة أيام مشروع توزيع لحوم على عشرات الأسر المتعففة برعاية كريمة أيضاً من فاعلة الخير ذاتها.