أعلنت مصادر طبية عن استشهاد المجاهد نسيم العمور، متأثراً بجراحه الحرجة التي أصيب بها صباح اليوم في قصف مدفعي إسرائيلي شرق رفح جنوب قطاع غزة.

وكان الشهيد العمور قد أصيب بجراح حرجة، إثر قصف مدفعية الاحتلال مرصداً للمقاومة شرق رفح، وتم محاولة إنقاذ حياته من قبل الأطباء في المستشفى الأوروبي إلا أنه وفي تمام الساعة 2:30م تم الإعلان عن استشهاده متأثراً بجراحه.

يشار إلى أن مجاهدين من سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي وهما، حسين سمير العمور 25 عاماً، وعبد الحليم عبد الكريم الناقة 28 عاماً، استشهدا في القصف ذاته صباح اليوم، ليرتفع عدد الشهداء من سرايا القدس إلى ثلاثة شهداء.