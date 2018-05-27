الرجوب: الرئيس عباس سيغادر المشفى غدا الاثنين

قال اللواء جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح"، إن رئيس السلطة محمود عباس، سيغادر المستشفى يوم غدٍ، مشيراً إلى انه "يتمتع بصحة جيدة جدا".

وقال الرجوب، تعقيبا على إرجاء مغادرة الرئيس عباس، للمشفى، التي كانت مقررة اليوم، إنه سيغادرها غدا، بعد تماثله للشفاء من "التهاب رئوي حاد"، مؤكدا أنه "تشافى منه بنسبة مئة بالمئة". بحسب وكالة الأناضول.

وقال إن الرئيس عباس "يمارس مهامه بشكل طبيعي وهو في المشفى، ويتلقى التقارير المختلفة ويتابع كافة الشؤون الفلسطينية".

واتهم الرجوب، جهات لم يحددها بمحاولة "تضخيم موضوع مرض الرئيس".

وكان من المقرر أن يغادر الرئيس عباس، المشفى، بعد ظهر اليوم، لكن مؤسسة الرئاسة أعلنت عن تأجيل الخروج، دون إعطاء مزيد من المعلومات.

وأدخل "عباس" 82 عاما المستشفى الاستشاري في رام الله، الأسبوع الماضي، إثر إصابته بالتهاب رئوي حاد.

وأجرى عباس، قبل نحو أسبوعين، عملية جراحية في الأذن الوسطى، وأُدخل بعدها إلى المستشفى لإجراء فحوصات.

وبعدها بأيام جرى نقله مرة إلى قسم الطوارئ بالمستشفى المذكور، ومنه إلى قسم القلب الذي بقي فيه حتى اليوم.

ومع تزايد الشائعات حول صحة الرئيس عباس إثر إصابته بالالتهاب الرئوي، عرض التلفزيون الفلسطيني الرسمي مقطع فيديو له، مساء الإثنين الماضي، وهو يتجول في أروقة المشفى.